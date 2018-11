Salta-Z: Petecão: água tratada para ribeirinhos em seis municípios

# petecão água

Petecão garante acesso à água potável para ribeirinhos

Começaram a ser entregues nesta semana as unidades do Salta-Z, equipamento capaz de transformar água suja em potável e própria para o consumo. As unidades atenderão as comunidades ribeirinhas de seis municípios do Acre e foram solicitadas pelo senador Sérgio Petecão (PSD) ao presidente da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, Rodrigo Dias, em maio deste ano. A entrega das unidades também foi comemorada pelo presidente da Funasa do Acre, Ronaldo Craveiro.

As 60 unidades serão distribuídas aos municípios de Assis Brasil, Jordão, Plácido de Castro, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomad e Tarauacá, regiões conhecidas pela grande presença de comunidades ribeirinhas, extrativistas e indígenas, na qual seu sustento consiste basicamente no extrativismo vegetal e com pouco acesso à água potável.

Para Petecão, a implementação da tecnologia nas comunidades, além de propiciar o consumo de água tratada, trará outros benefícios, dentre eles o desenvolvimento da renda familiar. “Grande parte das comunidades rurais vivem da agricultura familiar e poderão passar a utilizar água de qualidade para a extração do açaí, o abate de aves e na agricultura, gerando produtos de mais qualidade e livre de contaminação”, disse o senador.

