Prefeito do MDB bate boca com senhora em posto de saúde (assista)

# tanízio prefeito acre

Os vereadores passaram a tesoura no salário do prefeito do MDB de Manoel Urbano, que caiu de 15 para 10 mil (saiba aqui) na noite passada…porém, Tanízio Sá continua sendo assunto na sua cidade…

Aconteceu num posto de saúde municipal, onde o prefeito discute asperamente com uma senhora…

Segundo moradores de Manoel Urbano a oestadoacre, o prefeito teria ido ao posto para ser atendido…havia produtores rurais na fila…eles haviam chegado ainda pela madrugada…

Não deu certo para o prefeito…assista:

Vídeo enviado (por moradores de Manoel Urbano)

