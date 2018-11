Convite de GladsonC [secretariado] (oestadoacre foi lembrado, enfim!)

# secretariado gladsonc

Convite

O senador e governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), convida a todos para o anúncio previsto para as 14h desta sexta-feira (23) dos nomes dos secretários que irão compor sua equipe de governo. A coletiva acontecerá no gabinete do senador, localizada na Rua Bom Destino, Número 111, bairro Isaura Parente.

OBS: Estaremos enviando um currículo resumido dos futuros secretários do governo Gladson Cameli, e por isso solicito que atualizem o e-mail para contato na resposta desta mensagem.

Grata pela atenção de sempre!

Silvania Pinheiro

Assessora de Imprensa

Em tempo: Foram oito anos e nunca este blog (que editorialmente sempre apoiou o governo da Frente Popular) recebeu um convite sequer por parte da atual secretária de comunicação para qualquer que fosse a agenda oficial do governo do Acre. Um desprezo com um dos três veículos de imprensa mais vistos na internet da capital na área de política…

Nos acostumamos com o desprezo…porém, nunca mudamos de lado…

Agora, antes mesmo de assumir, oestadoacre começa a receber, junto com outros veículos, as agendas do futuro governo…agradecemos à futura secretária de imprensa Silvânia Pinheiro pelo respeito a esse inútil blog político que tem média de 80 a 100 mil pagevews/mês.

Silvânia, mesmo sabendo que fomos, somos e seremos questionadores políticos com o governo GladsonC não nos despreza nem finge que oestadoacre não existe e age democraticamente como deve agir uma quase já secretária de estado de comunicação…

Só posso dizer: obrigado a você individualmente, Silvânia, e que continue assim no tratamento democrático a esse blog de fim de mundo e todos da imprensa do Acre.

J R Braña B.