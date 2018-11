Franceses arrancam asfalto em protesto contra combustível caro (v)

# franceses combustível

O protesto foi na principal avenida de Paris, a Champs-Élysées, onde estão as lojas mais caras do mundo e o onde o passeio é obrigatório para quem visita a cidade.

É a classe média baixa do país que se sente invisível….como a daqui, que ajudou a derrubar uma presidenta sem crimes e agora sofre as consequências com o preço do combustível na lua…

E todos de coletes amarelos…

O preço do litro da gasolina na França 1,46 Euros (ou 6,30 Reais)…

Salário Mínimo na França: 1,2 mil Euros (ou 5,1 mil Reais…aqui o salário mínimo é ridículo: 958 Reais e a gasolina custa 5 na capital e até 8 em alguns municípios do Acre.

Franceses arrancam asfalto em protesto contra aumento de combustível. Aqui, o brasileiro fez fila nos postos com gasolina a 10 reais o litro pic.twitter.com/5zg7wJadQx — Burguesia Fede (@FedeBurguesia) 24 de novembro de 2018

