Petecão: 45 novas viaturas para segurança pública

O coordenador da bancada federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), anunciou que 45 novas viaturas reforçarão a frota da Polícia Militar do Acre a partir desta semana. As 20 unidades serão entregues nesta segunda-feira (26), e outras 25 estão prontas para o patrulhamento nas ruas a partir de quarta-feira.

As novas viaturas da PM do Acre foram adquiridas com recursos viabilizados pela bancada federal por meio de emenda ao Orçamento da União, no ano de 2017, em parceria com o Ministério da Justiça. Os parlamentares acreanos conseguiram viabilizar R$ 39,3 milhões para a aquisição de veículos e motocicletas, além de ambulâncias de resgate, equipamentos de informática, itens de proteção individual e uniformes.

“Ainda que tenhamos que enfrentar toda a burocracia para que o recurso chegue ao estado, não temos medido esforços para agilizar o processo, uma vez que o Acre atravessa a maior crise na segurança de nossa história; a chegada das novas viaturas certamente será recebida como um fôlego por todos nós. Precisamos dar uma resposta à população que não suporta mais tanta insegurança”

