2,5 milhões para Sena: Petecão pressiona por liberação

petecão sena

GabParl

Em audiência com o secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração, Dr. Marlon Cambraia, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) solicitou prioridade na análise e no pagamento de três convênios firmados com a prefeitura municipal de Sena Madureira que totalizam R$ 2,5 milhões.

De acordo com Petecão, a verba foi viabilizada em 2018 e as propostas apresentam atraso de análise por parte do ministério. “A prefeitura já cumpriu todas as solicitações; agora falta somente a aprovação e o pagamento”, afirmou o parlamentar.

Do valor total, R$ 1,5 milhões são investidos na pavimentação das Ruas Maranhão, Piaui, Antônio Carlos Pereira, Newton Prato e Siqueira Campos e Travessa Militar (trecho do Quintino Bocaiúva à Rua Avelino Chaves) e Travessa Tenente Assis.

A outra parte do recurso será destinado na ampliação da Feira dos Colonos, cujo investimento é de R$ 296 mil, e aquisição de dois rolos compactadores, no valor de R$ 704 mil.

Petecão aproveitou a reunião para pedir celeridade na análise de propostas de outros cinco municípios acreanos. Segundo o senador, Feijó, Manoel Urbano, Porto Acre, Senador Guiomard e Tarauacá também foram contemplados com recursos para recapeamento de asfalto que somam R$ 4,3 milhões. “Não podemos deixar que os entraves burocráticos atrasem o pagamento desses convênios”, concluiu.

