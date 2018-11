GladsonC vai fazer concurso para a Educação, diz site de Feijó

# concurso educação

Um site do município de Feijó (feijo24horas), sem citar fontes, notícia que haverá concurso para Educação estadual preencher pelo menos 500 vagas efetivas.

O governo de Gladson Cameli vai anunciar a realização de concurso público para professores provisórios e efetivos no estado. Serão 500 vagas para contratações imediatas como professor efetivo e mais 500 de cadastro de reserva. Para professores provisórios a perspectiva é que serão mais de 7 mil vagas. Todas as escolas de nível fundamental I poderão ser entregues para serem geridas pelos municípios. Os editais dos concursos já estão prontos e serão logo divulgados. O interesse é que eles sejam feitos ainda antes do início do ano letivo de 2019.

Em tempo: boa notícia, se se confirmar…por enquanto, o governador eleito está esfriando a cabeça em NY City porque ninguém é de ferro

