GladsonC em NY antes de enfrentar a realidade do PS, Upas e interior

# ny gladson ny

Assessoria do futuro gov

Gladson Cameli participa de reunião da ONU em Nova Iorque

O senador Gladson Cameli (Progressistas), governador eleito do Acre, em missão oficial pelo Senado, em Nova Iorque, participa de várias reuniões promovidas pelas Organização das Nações Unidas (ONU). Nesta quarta-feira, 28, a agenda em destaque foi “O Brasil e as Operações de Paz sob a Égide da ONU”. Cameli também solicitou uma reunião com o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, para falar sobre segurança pública.

(…)

Em tempo: na mesma foto aparece o Gripado do DEM/PFL do Rio Grande do Norte (da lista da Odebrecht), que ainda está solto e representando o senado, pasme!…claro, aqui só o Lula apodrecerá na cadeia.

Em tempo 2: GladsonC vai colher experiências em segurança para trazer ao Acre…poderia ter levado o Rocha para essa conversa com o governador de NY, não?

Menos Médicos…:

Mais Médicos e as vagas “preenchidas”: https://t.co/VwPLuohEO3 — Mônica Bergamo (@monicabergamo) 28 de novembro de 2018

