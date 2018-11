Cartão de crédito: cotação do dólar será a do dia da compra no exterior

# cartão de crédito bc

BC muda regra em relação a cotação do dólar usada para gastos no cartão de crédito

O presidente do Banco Central anunciou que, a partir de 1º de março de 2020, a cotação do dólar que será usada para gastos no cartão de crédito no exterior passará a ser a do dia em que a compra for efetuada e não o valor da moeda na data do fechamento da fatura.

Em tempo: 2020 ainda?

A mudança no método para cobrar gastos no exterior no cartão de crédito vai dar mais transparência e previsibilidade ao cliente.

