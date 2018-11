Sem Conferência do Clima: JV critica (setor hoteleiro se desespera)

# jv clima

Jorge Viana cobra protagonismo do Brasil e critica desistência do país em sediar a Conferência do Clima

O senador Jorge Viana criticou em plenário o fato de o governo brasileiro ter retirado a candidatura para sediar, em 2019, a 25ª edição da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP-25). De acordo com o senador, seria importante para o país sediar o evento, em especial quando se verifica que o desmatamento na Amazônia aumentou 13 % entre agosto de 2017 e julho de 2018, segundo dados preliminares dos Ministérios do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia.

(…)

Em tempo: setor hoteleiro, que apoiou Bolsonaro, já se preocupa com perdas em 2019 pela não realização no Brasil da Conferência do Clima, que o presidente eleito não quer.

Em tempo 2: o único hoteleiro brasileiro que vai aplaudir a não realização da Conferência do Clia é George Pinheiro, do Acre, que concorda e compartilha tudo que Bolsonaro/Temer faz e diz no TT.

E no TT:

