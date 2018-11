Futuro governo GladsonC: cargos ‘técnicos’ são políticos

# cargos gov

Da Assessoria do futuro governo

Gladson Cameli anuncia que segundo escalão do seu governo também passará por critério técnicos

O senador e governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), afirmou que as nomeações para os cargos do segundo e terceiro escalão do governo serão escolhidos de acordo com os mesmos critérios utilizado na escolha dos secretários. A intenção é definir nomes técnicos para cada função de modo que as equipes estejam fortalecidas para a concretização dos projetos que serão executados a partir de 2019.

(…)

O governador eleito, Gladson Cameli, solicitou ainda, atenção especial para os cargos dos núcleos do interior do Estado, onde há uma apreensão grande por parte de algumas pessoas. Ele quer evitar a superlotação das secretarias e valorizar os servidores de carreira, que podem contribuir com o novo governo.

Em tempo: aproveitar os efetivos (valoriza servidores de carreira) para cargos nas secretarias é uma boa forma de reduzir despesas, sim.

Em tempo 2: todos os cargos, inclusive os (‘técnicos’/burocratas) passarão por avaliação política…nenhum cargo é técnico ou 100% técnico…tudo é político.

J R Braña B.

E no TT:

Desenho…

1. Palocci ameaça entregar bancos e mídia para Lava Jato. 2. MP recusa delação de Palocci. 3. Palocci delata Lula. 4. TRF reduz pena e manda Palocci pra casa com R$ 45 milhões. Deu pra entender, ou ainda precisa desenhar?https://t.co/XGxvmq7NyN pic.twitter.com/gap8jtO80S — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) 30 de novembro de 2018

