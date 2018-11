Ranking dos estados que mais realizaram concursos públicos (Acre fora)

# concursos brasil

EduQC

Ranking dos estados que mais realizaram concursos públicos em 2018

Minas Gerais é o primeiro da lista, com 205 editais abertos e mais de 12 mil vagas

Um levantamento feito pela EduQC, metodologia de estudo autodidata com base em inteligência artificial, revela que no segundo semestre de 2018 foram realizados mais de 750 concursos públicos de nível médio ou superior no Brasil.

Através deles foram mais de 37 mil vagas em todo o país, onde, desses postos, Minas Gerais é o estado com maior número de ofertas, foram mais de 12 mil.

Esse número expressivo se dá porque a carreira no serviço público está associada a um conjunto de benefícios com os quais pessoas que trabalham no setor privado não podem usufruir.

Confira abaixo o ranking dos 10 estados com mais editais abertos no 2º semestre de 2018:

Minas Gerais: 205 editais – 12528 vagas Paraná: 123 editais – 3084 vagas São Paulo: 75 editais – 3759 vagas Bahia: 40 editais – 2843 vagas Santa Catarina: 36 editais – 827 vagas Goiás: 36 editais – 3492 vagas Rio Grande do Sul: 33 editais – 701 vagas Paraíba: 31 editais – 816 vagas Ceará: 25 editais – 1591 vagas Mato Grosso: 22 editais – 346 vagas

