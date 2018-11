Excelentíssimos…(assista trailer do filme do impeachment)

# excelentíssimos golpe

Assista o trailer e se envergonhe da vergonha alheia…

Vamos aguardar para ver quando chegará a ‘fita’ do documentário em Rio Branco…se chegar um dia!

O PT, a Adufac e outros poderiam pedir e passar no Cine Recreio….

Diretor: Douglas Duarte

Está em cartaz no CineBancários, em Porto Alegre, o filme Excelentíssimos, do diretor Douglas Duarte, que apresenta o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff e o dia a dia do poder legislativo no Congresso Nacional. Confira o trailer e vá ao cinema! pic.twitter.com/Leapp7sl2J

