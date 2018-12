‘Empreendedorismo’ no Acre e a pobreza aumentando

# empreendedorismo sebrae

Pelo menos 90% da sociedade não sabe para que serve de fato o Sebrae (que dizem ser o Serviço de apoio à Pequena e Micro Empresa do Brasil).

Mas por outro, o Sebrae está sempre nas manchetes e propagandas caras na tv, na globo especialmente….

Aqui em Rio Branco empresários protegidos políticos de vários lados (de um só lado) lutam com unhas e dentes para assumir um cargo de Kublai Khan na estrutura desse órgão de apoio às empresas….

Na vida real, no interior do Acre e na capital, as empresas lutam para não fechar….

Aqui e acolá acontecem cursinhos de ‘empreendedor’ e só…

Imagine se os árabes tivessem dependido do Sebrae para inventar o comércio….?!

Estariam empreendendo até hoje….

O Sebrae administra milhões, bilhões….dias atrás uma MP do governo federal retirou 6% dos seus recursos (quase 300 milhões) para ajudar a reconstruir os museus no país…a MP tem o objetivo de ajudar a recuperar o Museu Nacional do Rio, incendiado pelo descaso com o patrimônio público)…o Sebrae chiou feito criança com fome e até acionou a justiça contestando essa MP….

Aí a gente anda pelos municípios do Acre e vê o comércio falido…os comerciantes (empreendedores, claro) vendendo o almoço para comprar a janta….E o Sabrae em suas sedes luxuosas com seus cargos de direção tratando e trabalhando pelo empreendedorismo…

Ah, mas tem treinamento de cabeleireiro, cozinheira de tapioca e pipoqueiro….todos perfeitos empreendedores!

Atualmente em Rio Branco, revela o ac neste sábado, a disputa política é para ver quem fica na direção do Conselho do Sebrae (esse cargo significa viagens pelo Brasil e o mundo, diárias, encontros, mordomias…e, claro, muito empreendedorismo! O escolhido vira uma espécie de senador sem voto popular)

Não é uma maravilha esse empreendedorismo…???!

Enquanto isso o comerciante da rua Padre Egídio (que o Sebrae desconhece qual é a cidade…terá que procurar nos arquivos) não sabe mais o que fazer para sobreviver, pois percebe que a pobreza de seus (im)potenciais consumidores aumenta a cada dia…

Mas não desista: seja um empreendedor…o Sebrae garante!

J R Braña B.

