# bolsonaro negociação

Para o político que dizia não ser político e que jamais negociaria cargos com os partidos no balcão de negócios do Congresso Nacional…aí o comprovante…

E no TT…:

Drauzio Varella sobre Mais Médicos: “ficam falando da formação dos cubanos, mas não falam da dos brasileiros” https://t.co/3Tdkfto9Ug — DCM ONLINE (@DCM_online) 2 de dezembro de 2018

