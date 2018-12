Governador eleito verifica estragos de enchente no Juruá

#enchente rio juruá

Assessoria do futuro gov

Governador eleito Gladson Cameli visita famílias atingidas pela cheia do rio Juruá

O senador e governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), esteve na manhã deste domingo (02) visitando as famílias atingidas pela cheia do rio Juruá, acompanhado do prefeito Ilderlei Cordeiro, Corpo de Bombeiros Militar e várias autoridades do município de Cruzeiro do Sul.

(…)

As informações oficiais repassadas ao governador eleito na manhã deste domingo é de que 25 famílias foram removidas de suas residências, somando 122 pessoas, sendo 59 adultos e 53 crianças. Doze famílias estão no aluguel social e cinco em casas de familiares. No abrigo Alailton Negreiros estão alojadas oito famílias, somando 33 pessoas, sendo 17 crianças e 16 adultos.

(….)

Ajude a manter oestadoacre…liberdade, independência, democracia, direitos humanos, lado…clique aqui