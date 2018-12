Novo Presidente do México quer médicos cubanos que se foram do Brasil (v)

# méxico obrador

Discurso de posse de Andres Manuel Lopez Obrador, novo presidente dos Estados Unidos do México, que quer os médicos cubanos que trabalharam no Brasil atendendo a população do seu país.

México deve abandonar o neoliberalismo (política que privilegia setor financeiro e prejudica políticas sociais) com o presidente Andres Obrador.

//Honrado Congresso, Povo do México,

Prometo defender a Constituição

E fazer cumprir a Constituição política dos Estados Unidos mexicano…

E as Leis que dela emanem…

Desempenhar leal e patrioticamente o cargo de presidente da república

Que o povo me conferiu de maneira democrática

Procurando o bem de todos e a prosperidade da união…

E se isso não ocorrer que a Nação me demande.//

Le robaron dos elecciones y persistió, recorriendo todo el país aún a pesar de problemas de salud. Y logró su cometido: ganó holgadamante las elecciones. Así juró hoy Andrés Manuel López Obrador en México pic.twitter.com/4dmrLILIbl — Juan Manuel Karg (@jmkarg) 1 de dezembro de 2018

Cubanos no México

El México de López Obrador quiere recibir a los médicos cubanos que se fueron de Brasil tras el triunfo de Jair Bolsonaro https://t.co/KiZTlNstNO — Juan Manuel Karg (@jmkarg) 2 de dezembro de 2018

