PSDB notifica filiados ‘infiéis’ (pode sobrar para tucano de Sena)

# psdb acre notificação

O PSDB foi o partido que mas se esfacelou depois do resultado da eleição…em nível nacional, então.

Praticamente acabou…Aécio é um morto vivo mesmo eleito deputado federal (como votam bem esses mineiros, hein?!)…Alckmin está ameaçando cair fora…João Dória, ex-prefake eleito governador (como votam bem esses paulistas?!), é uma sumidade política…

Aqui no Acre, porém, alguns filiados e até dirigentes que não apoiaram os candidatos do partido receberam notificação do comando do PSDB exigindo explicações…um deles reagiu com carta de desfiliação….

Bem…o vereador Josandro Cavalcante, ainda do PSDB de Sena que foi candidato a deputado estadual, poderá receber essa mesma notificação (se já não recebeu)…afinal de contas ele apoiou para federal Nelson Sales, derrotado, e não a tucana Mara Rocha, vitoriosa….

Em tempo: no caso de Josandro, que não contou com o apoio do PSDB a sua candidatura, a notificação deveria ser inversa…ele notificar e o partido se explicar.

Em tempo 2: em Sena o PSDB saiu com dois candidatos a estadual, Josandro e Toinha (balsa pros dois) e o Gonzaguinha (Juruá), eleito, comemora até hoje a sagacidade política dos Vieiras que se deixaram…Gonzaguinha conseguiu essa mágica de lançar dois candidatos em Sena sem aparecer…

J R Braña B.

