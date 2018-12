Sena quer presidir a Associação de Prefeitos (Para quê?)

# associação de prefeitos sena amac

A Associação de Prefeitos do Acre é uma entidade com peso político zero nas decisões do Acre…

Por uma razão muito simples: não se estrutura como uma força política, mas apenas se organiza como uma secretaria de prefeituras para assessorar os prefeitos sem equipes técnicas capazes de tocar os projetos de suas cidades de forma autônoma…

Dizem que o prefeito de Sena, Mazinho, quer presidir a Amac…

Repito, a Amac precisa ser um espaço político de pressão política em favor dos municípios….

Se for pra isso vale à pena Sena garimpar apoio e presidir a Amac…

Se não for, melhor Sena tentar entrar no núcleo duro do poder estadual e canalizar apoio para o município, como, por exemplo, um ousado projeto ambiental de saneamento para a cidade pensar em viver no Século XXI.

Ou pelo menos experimentar o Século XX.

J R Braña B.

