GladsonC, Rocha e o PF do mercado: unha e carne ‘pelo Acre’

‘Estamos unidos a favor do Acre’, declara Gladson em almoço com Major Rocha

“Eu e o Rocha, nosso vice-governador, estamos unidos a favor do Acre. A nossa população pode esperar que a partir do ano que vem, vamos arregaçar as mangas e trabalhar juntos pelo Estado”. A declaração foi dada na tarde desta segunda-feira (3) pelo senador e governador eleito, Gladson Cameli(Progressistas).

Gladson e Major Rocha almoçaram no Novo Mercado Velho, região central de Rio Branco.

(…)

“Vamos fazer todo o esforço para cumprir o que prometemos durante a campanha eleitoral. O Acre tem tudo para dar certo. É preciso um choque de gestão já no início do mandato para que possamos alcançar o desenvolvimento e trazer a esperança para o nosso povo”, destacou Cameli.

Rocha e a segurança

Responsável pela área da segurança pública, Major Rocha disse que o futuro governo fará o esforço necessário para devolver a paz às famílias acreanas. “Nossa população não aguenta mais conviver com o medo. Precisamos dar um basta nisso. Colocaremos a polícia na rua e vamos dar uma resposta contra a criminalidade”…

(…)

Em tempo: GladsonC, esquece essa história de ‘choque de gestão’…isso foi um slogan fracassado do governo fracassado do PSDB de Aécio em Minas Gerais.

Em tempo 2: pelo jeito, Rocha seguirá com a missão da segurança, a bucha política em qualquer governo que não prioriza o desenvolvimento social.

Em tempo 3: Rocha sai vencedor nessa…vai comandar a segurança a pedido do próprio GladsonC mas terá espaço em outros setores da máquina.

Em tempo 4: aparecer almoçando no mercadão juntos é uma forma de dizer e mostrar que GladsonC e Rocha estão unidos…é do jogo político.

J R Braña B.

