GladsonC vai ‘fundir’ setores para reduzir custos (gov, leia López Obrador!)

# gladsonc reforma adm

Da Assessoria do futuro gov do Acre

Reforma administrativa de Gladson Cameli terá importante redução na estrutura governamental

*Governador eleito pretende resgatar equilíbrio fiscal e financeiro do estado

“A reforma administrativa que apresentaremos à sociedade acreana tem como principal objetivo reduzir os gastos excessivos que atualmente comprometem o funcionamento do estado, oferecendo também mecanismos que garantam futuros investimentos, necessários em vários setores com serviços essenciais para todas as classes sociais”.

A afirmação é do senador e governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), que anunciou nesta terça-feira (04) uma redução significativa da máquina estatal, uma vez que na sua gestão, a partir de janeiro de 2019, o número de secretarias será readequado de 22 para 12, garantindo porém um sistema funcional em todas as esferas da administração pública.

(…)

No tocante a vários órgãos da administração indireta como institutos, fundações e outros órgãos, vários deles serão fundidos a outros com aproveitamento de algumas das estruturas necessárias para o funcionamento dos serviços prestados

(…)

Em tempo: GladsonC, leia o discurso do novo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador…e veja o que pretende fazer na administração do seu país…muitas coisas serviriam ao Acre – J R Braña B.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui