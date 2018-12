Investimento no Norte desacelera: Rio Branco registra queda de 30%

# rio branco investimento norte

FNP

Levantamento feito pelo anuário Multi Cidades – Finanças dos Municípios do Brasil, da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), revela que as capitais Manaus (AM), Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO) foram as cidades da região Norte que mais registraram quedas em seus investimentos em 2017.

Juntas, elas deixaram de investir R$ 183 milhões.

Em Manaus, cidade com mais de 2,1 milhões de habitantes, a redução foi de 30,4%, passando de R$ 497,4 milhões, em 2016, para R$ 346,3 milhões, em 2017.

Já em Rio Branco, os investimentos passaram de R$ 77,1 milhões para R$ 54,2 milhões, no período analisado, uma desaceleração de 29,7%.

Os valores são corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) médio de 2017.

Capital de Rondônia, Porto Velho reduziu seus investimentos em 28,7%, passando de R$ 32,3 milhões para R$ 23 milhões, em 2017.

Das 16 cidades da região Norte analisadas pelo anuário Multi Cidades, apenas três registraram aumento nos seus gastos com investimentos: Marabá (PA), Palmas (TO) e Boa Vista (RR), com 39,3%, 33,6% e 1,5%, respectivamente.

(…)

