Prefeitura de M. Urbano: guilhotina nos ‘estáveis’ que não são ‘estáveis’

# manoel urbano demissões

O Diário Oficial do dia 6/12, quinta – está repleto com nomes de servidores estáveis (como estáveis?) do município de Manoel Urbano passíveis de demissão.

O D.O fala melhor…:

Nesta sexta um novo decreto no D.O da prefeitura de Manoel Urbano reforça a necessidade dos ajustes na prefeitura…argumento principal? LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) que poderia mudar para LIS (Lei de Irresponsabilidade Social).

Uma lista com nomes de servidores ‘incluídos nos critérios’ da degola inunda o Diário Oficial…

Em tempo: como um município banhado pelo rio Purus, cercado de floresta e riqueza natural incontáveis tem os seus servidores públicos vivendo nessas condições…para que serve prefeitos, governos????

Respondam?!!!

Vale para todo o Acre?!!!

J R Braña B.

