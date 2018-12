Servidores da Eletroacre divulgam nota que contesta apresentador de TV

# nota servidores eletroacre

A nota é uma reclamação contra o apresentador Washington Aquino, da TV-5….

(…)

Em tempo: quem faliu mesmo foram esses governos que deixaram as concessionárias de energia do Brasil serem entregue por 50 moedas (no caso da Eletroacre) a grupos privados…que ficam com os lucros e os consumidores pagam a conta…

A Eletroacre, construída com recursos da população – é vítima (servidores, idem) desse governo neoliberal (menos Estado para o povo e mais lucro para Eles).

J R Braña B.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…liberdade na imprensa local…clique aqui