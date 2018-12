Inédito: Governador abre mão de poder e vice comandará segurança

# segurança acre

Sob o slogan do PT (‘novo Acre’), o vice-governador eleito, Rocha, anuncia o time da segurança para os próximos quatros anos no Estado…

O governador eleito GladsonC delega ao vice a responsabilidade e o futuro da segurança…

Traduzindo:

GladsonC abre mão de poder.

Isso nunca aconteceu nos 20 anos de PT, nem com Romildo, nem com Orleir, nem com Flaviano, nem com Nabor, nem com Macedo, nem com Kalume…

Muito menos com Plácido e Galvez!

J R Braña B.

Assessoria do futuro gov

Major Rocha anuncia nomes que irão compor o comando da Segurança Pública

Cumprindo mais uma promessa de campanha e demonstrando união, o vice-governador eleito, Major Rocha (PSDB), anunciou nesta sexta-feira(7), os nomes que irão compor a cúpula da Segurança Pública a partir de 2019.

PAULO CÉZAR ROCHA DOS SANTOS – (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA)

Coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Acre, é assessor jurídico e chefe da assessoria jurídica do Tribunal de Justiça do Acre(TJ-AC), especialista em gestão em segurança pública, pós-graduado Lato Sensu pela Universidade Fluminense, analista de organização, sistemas e métodos, planejamento estratégico situacional, gerenciamento de crises, Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário.

RÊMULO CÉSAR PEREIRA DE CARVALHO DINIZ – (SECRETARIA DE POLÍCIA CIVIL)

Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco(UNICAP), pós-graduado em Direito Processual Civil, especialista em gestão em segurança pública pela Universidade Federal do Acre(UFAC). Atuou como subprocurador do município de Caruaru(PE), exercendo atividades na sub-procuradoria de direito social. Atualmente, é delegado de Polícia Civil no Acre, atuou nos município de Manoel Urbano, Sena Madureira e como titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP.

MARIO CESAR SOUZA FREITAS – (COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR)

Coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Acre(UFAC), pós-graduado em aperfeiçoamento de oficiais com curso integrado dos princípios de direitos humanos internacional humanitário no treinamento e atuação da Polícia Militar, Comitê Internacional da Cruz Vermelha e Ministério da Justiça, especializado em gestão estratégica em Segurança Pública. Foi subcomandante da Polícia Militar, foi comandante da Companhia de Operações Especiais(COE), do 3º Batalhão de Polícia Militar, da Companhia de Guarda Penitenciária, Comando de Policiamento Metropolitano, chefe de Seção da Inteligência, chefe do Departamento Logístico da Polícia Militar, comandante do Policiamento Operacional e assessor chefe militar do Tribunal de Justiça do Acre(TJ-AC).

ANTÔNIO MARCOS SILVA VELASQUEZ – (COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS)

Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, graduado em Engenharia de Incêndio – ABMDF e pós-graduado em Gestão Ambiental Florestal, pós-graduado em Análises de Sistemas, com especialização em Estudos Estratégicos em Segurança Pública – CAO (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais). Exerce, atualmente, o cargo de coordenador executivo da Defesa Civil Estadual e comandante do Colégio Militar Dom Pedro II. Experiência na coordenação da Equipe de Logística da Força Nacional de Segurança Pública que atuou nas Operações de Precursão de Apoio durante a Olimpíada de 2016. Comandou o 2º, 3º e 6º Batalhão, o Batalhão de Busca e Salvamento e foi comandante operacional de Rio Branco.

LUCAS BOLZONI – (DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO PENITENCIÁRIO DO ACRE – IAPEN)

Graduado em Ciências Sociais com concentração em Sociologia pela Universidade Federal do Acre(UFAC), é agente penitenciário da carreira efetiva do Instituto de Administração Penitenciária do Acre(IAPEN) há 10 anos, atuou na Unidade Penitenciária Francisco de Oliveira Conde e na Unidade de Monitoramento Eletrônico. Tem vasta experiência tanto da área finalística do IAPEN, quanto conhecimento dos seus processos gerenciais. Atualmente, preside o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Acre.

ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA – (DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO – ISE)

Sargento da Polícia Militar do Acre, é graduado em Administração e Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Acre (UFAC), tem formação em Direitos Humanos e Sistema em Gestão em Segurança Pública, Políticas Públicas de Segurança, Planejamento Estratégico, Segurança de Autoridade – VIP e capacitações na área educacional. Atualmente, é diretor financeiro da Associação dos Militares do Acre (AME).

