Cai ficha de Luciano Huck, apresentador da globo

# luciano huck

O estadão traz hoje uma entrevista com o apresentador Luciano Huck, que diz que Bolsonaro ‘não tem projeto para o país, porém afirma que ele não enganou ninguém’…

Verdade.

Bolsonaro não enganou ninguém…as pessoas se enganaram por conta própria…nem sem uma ajudazinha dos milhões de mentiras enviados pelo Zap.

Huck diz ainda com razão que o grande problema do Brasil é a desigualdade social, que agravou com o modelo adotado por Temer e que será seguido e ampliado por Bolsonaro.

