Peru aprova Referendo: não à reeleição imediata de parlamentar

# peru referendo

Elcomercio

Respecto a pregunta sobre la aprobación de la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas, el “sí” logró 85,9%. El “no” alcanzó 14,1%.

(regulação do financiamento dos partidos, aprovado por 85,9%)

En torno a la interrogante sobre la prohibición para la reelección inmediata de congresistas, la iniciativa fue respaldada por 85,8%, en contraste del 14,2% que votó por el “no”.

(proibido reeleição imediata de parlamentares)

La única pregunta donde venció el “no” fue en torno a la aprobación del retorno al sistema parlamentario bicameral. La propuesta obtuvo 9,7% de aceptación. El “no” alcanzó el 90,3%.

(rejeição ao retorno do sistema bicameral (câmara e senado)…os peruanos mantiveram apenas uma casa legislativa.)

Em tempo: vitória política do presidente Martin Vizcarra, que era vice do presidente eleito PPK, que renunciou pressionado pelas acusações de envolvimento no escândalo da Odebrecht naquele país.

Em tempo 2: acesso fácil ao Peru pelo Acre via Estrada do Pacífico/Carretera Bioceânica…saída pelo município de Assis Brasil.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui