SPC: inadimplência avança entre os mais velhos (63 milhões com nome sujo)

# inadimplência cndl spc

Inadimplência do consumidor cresce 6,03% em novembro, apontam CNDL/SPC Brasil

[País rompe a barreira de 63,1 milhões de brasileiros com CPF restrito. Inadimplência avança entre a população mais velha e dívidas bancárias têm crescimento acima da média nacional, com 10%]

O encerramento do ano se aproxima e a inadimplência do consumidor segue em patamares recordes. Dados apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontam que o volume de consumidores com contas em atraso e registrados em listas de inadimplentes cresceu 6,03% no último mês de novembro na comparação com igual mês do ano passado. Trata-se do crescimento mais acentuado para os meses de novembro desde 2011….

