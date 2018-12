Operação da PF prende dois deputados eleitos no Acre

# operação pf acre

Do G1/AC

Os deputados estadual e federal eleitos na última eleição, Doutora Juliana e Manuel Marcos, ambos do PRB, e mais seis pessoas foram presos durante uma operação da Polícia Federal do Acre de combate a desvios de recursos públicos do fundo partidário e fundo especial de financiamentos de campanha. A Operação “Santinhos” foi deflagrada nesta terça-feira (11) em Rio Branco.

(…)

Conforme a polícia, além de desvio dos recursos públicos, a operação também quer combater outros crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. Também foram cumpridos oito mandados de prisão expedidos pela Justiça Eleitoral do Acre.

(…)