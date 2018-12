CNC: metade da segunda parcela do 13º irá para o comércio

# 13º cnc

CNC prevê que 46% da segunda parcela do 13º salário será gasta no comércio Segundo a Confederação, dos R$ 90,6 bilhões que serão pagos em dezembro, R$ 21,1 bi servirão para o pagamento de dívidas

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê que no fim de 2018 o pagamento do 13º salário terá somado R$ 204,4 bilhões, o que representa 1,8% a mais em relação aos R$ 200,9 bilhões pagos em 2017. De acordo com o estudo, dos R$ 90,6 bilhões que serão pagos na segunda parcela do 13º salário, R$ 41,3 bilhões (46%) deverão ser usados em curto prazo no comércio e R$ 21,1 bilhões (23%) servirão para o pagamento de dívidas. Os R$ 28,2 bilhões (31%) restantes deverão se destinar ao setor de serviços, gastos na quitação de obrigações de início de ano ou simplesmente poupados para consumo futuro.

(…)

Em tempo: aproveite, antes que Bolsonaro acabe com as Leis Trabalhistas…. – J R Braña B.