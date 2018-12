TRE aprova contas de GladsonC/Rocha (alguém tinha dúvida?)

# contas tre

TRE aprova prestação de contas do governador eleito, Gladson Cameli, por unanimidade

O senador e governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), comemorou nesta sexta-feira (14) a provação, por unanimidade, da prestação de contas de sua campanha ao governo do estado do Acre, nas eleições de outubro deste ano. Cameli compõe sua chapa com o deputado federal Major Rocha (PSDB), eleito vice-governador do estado.

(…)

Em tempo: posse de GladsonC será às 16 horas do dia 1 de janeiro….a do vice Rocha já aconteceu…

