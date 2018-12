Sicredi MT e Acre fazem acordo para ajudar empresas locais

# sicredi acre

Sena Madureira, por exemplo, a Associação Comercial não existe…se existe, é cartorial…Não há atuação…os comerciantes não se organizam como segmento – J R Braña B.

No Acre existem registradas 42 mim empresas pouco mais de 600 são filiadas à associação comercial

Sicredi Noroeste MT e Acre e Federacre firmam acordo de cooperação

A Sicredi Noroeste MT e Acre, que abrange os estados de Mato Grosso e Acre e a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), assinaram um termo de cooperação que prevê parceria entre as instituições com objetivo de promover o fortalecimento do segmento empresarial acreano, oferecendo soluções financeiras que atendam às necessidades dos filiados que são associados da Sicredi.

Com a parceria, os filiados a qualquer uma das Associações Comerciais do Acre poderão se tornar associados da Sicredi Noroeste MT e Acre, por meio da abertura de conta em uma das agências localizadas nos municípios de Rio Branco-AC e Acrelândia-AC. A Federacre tem sede na Capital acreana e mantém outras 08 Associações situadas nas cidades de Xapuri, Brasiléia, Assis Brasil, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Rio Branco, todos no Acre.

A cooperação visará a reestruturar as Associações Comerciais do Acre através de qualificação de pessoas, formalização de documentação, fortalecimento do sistema associativo e da representatividade da classe empresarial. De acordo com o IBGE/2018, o Acre tem uma população estimada em quase 870 mil habitantes, com uma área territorial de cerca de 165 km² e 22 municípios.

Atualmente o estado acreano possui mais de 42 mil empresas, sendo que a Federacre conta com 650 filiadas, gerando mais de 40 mil empregos diretos. “Este convênio vai nos permitir atender o nosso interior com mais assertividade, já que o Acre é um estado grande, porém tem pouco mais de 20 municípios e a distância entre as cidades é grande e o custo para chegar até elas é alto. O Sicredi será um forte parceiro para chegarmos até essas cidades, implantar ou reforçar as associações e, ao mesmo tempo, colaborar para o desenvolvimento do setor empresarial,” explicou o diretor financeiro da Federacre, João Batista Fecuri Bezerra.

Os filiados à Fedeacre que também se associarem ao Sicredi poderão ter diversas vantagens como taxa de juros menores e mais facilidades de aquisição de crédito. Para o presidente da Cooperativa Sicredi Noroeste MT e Acre, Eduardo Ferreira, a cooperação é de fundamental importância para que o Sicredi possa contribuir ainda mais com o desenvolvimento do Estado. “Essa parceria vem ao encontro a missão do Sicredi que é de contribuir pra melhoria da qualidade de vida dos nossos associados. Com esses empresários se associando à nossa Cooperativa, vamos poder oferecer soluções financeiras para eles crescerem. Vamos empenhar esforços para que isso aconteça principalmente com os pequenos empresários deste promissor estado do Acre.”

O acordo de cooperação entre Sicredi Noroeste MT e Acre e Federacre tem prazo de vigência por tempo indeterminado e foi assinado na terça-feira (11.12) na sede da Federacre, em Rio Branco-AC.

