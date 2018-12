Chico Mendes faria hoje 74 (GladsonC aproveitará alguma coisa de seu legado?)

# chico mendes

Se estivesse vivo, Chico Mendes – maior ambientalista da América Latina – completaria 74

anos neste sábado, 15. Assassinado em 22 de dezembro de 1988, a liderança acreana

deu voz aos povos da floresta, tornando-se mensageiro da defesa de políticas públicas

ambientais pautadas no desenvolvimento sustentável, conservação, inclusão social e

cidadania.

Em tempo: a partir de 1 de janeiro assume um novo governo no Acre…GladsonC aproveitará alguma coisa do legado do seringueiro ambientalista Chico Mendes em sua gestão?

