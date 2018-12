Ipea: servidores do Judiciário receberam o dobro do salário do Executivo

# ipea salários judiciário

Do Ipea

Os servidores do Executivo federal receberam, em média, 50% das remunerações do Judiciário federal entre 2007 e 2016: R$ 8 mil contra R$ 16 mil, respectivamente. Já no Legislativo federal, os salários no período foram equivalentes a 90% da remuneração do Judiciário, em torno de R$ 14,3 mil. É o que revela o estudo Uma análise multidimensional da burocracia pública brasileira em duas décadas (1995-2016), com dados do Atlas do Estado Brasileiro – plataforma inédita lançada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) nesta terça-feira, 18.

Aqui a nota técnica do Ipea…

(…)

Em tempo: traduzindo os dados do Ipea: é o Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Bolsonaro, preparando o terreno para os cortes…(hoje o CNJ aprovou a volta do auxílio-moradia de quase R$ 5 mil)

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui