# sena 13º

Prefeitura de Sena confirma pagamento do 13º para semana que vem, após o Natal, segundo o site do valente Sorriso Show, yaconews, que já perturba e muito no principado.

Em tempo: promotor de justiça diz que operação na prefeitura de Sena não foi devido denúncias de vereadores. A investigação já leva um tempo…ouça abaixo:

