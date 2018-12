Sena Madureira: nem mel nem cabaça no 1º escalão do governo

sena gov

Sena Madureira não está no primeiro escalão do governo GladsonC…

Nem secretarias e muito menos Assembléia Legislativa…

Com dois deputados estaduais (inclusive a mais votada do Estado) o município seguirá de fora do centro do poder de decisão do Acre.

Foi assim durante 20 anos de Frente Popular…

E é assim que começará o governo GladsonC…

E ainda houve tolos que se deixaram iludir com notinhas dos escolados do colunismo da capital apontando essa e aquela secretaria como prováveis titulares…

As lideranças políticas de Sena da oposição, como antes as da FP, ficarão com as sobras…

As migalhas de sempre.

Credo!

J R Braña B.

