Novo secretário de Educação: ‘Não vamos inventar a roda’

educação novo gov

AgGov

Novo secretário de Educação quer fortalecer a aprendizagem

O fortalecimento da aprendizagem do estudante do trabalho dos professores e das escolas será a grande meta de gestão do secretário de Educação, Mauro Sérgio Ferreira da Cruz.

(…)

“É preciso vivenciar o ‘chão da escola’, melhorando a aprendizagem de nossos estudantes”, disse Mauro da Cruz, que foi gestor da escola Heloísa Mourão Marques, numa referência a um trabalho simples, com o pé no chão, porém muito eficiente e focado no melhor aprendizado possível.

(…)

“Não vamos inventar a roda, o compromisso é uma Educação de qualidade para que o aluno saia aprendendo”, afirmou, conclamando aos educadores a se empenharem como força transformadora da educação.

(…)

Combate à evasão escolar

Um dos grandes desafios do secretário Mauro da Cruz é reduzir as taxas de evasão escolar, que em alguns municípios, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), chegam a 84%. “Só poderemos vencer esses desafios juntos”.

No encontro com os servidores, o secretário informou que o ano letivo está marcado para começar no dia 11 de março, e que todos os esforços estão sendo feitos no sentido de garantir a valorização da comunidade escolar na nova gestão que se inicia.

(…)

Nova equipe

O secretário também apresentou a nova equipe de trabalho que vai auxiliá-lo no enfrentamento dos desafios e superar as metas para que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) chegue a nota 7.

A professora Denise Santos será diretoria de Ensino, Lívio Veras, diretor de Recursos, Márcio Mourão, diretor de Inovação, Carmen Braga, diretora de Pessoas e João Lima, diretor de Gestão.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui

E a violência de cada dia…

🇧🇷 aqui nois dibra até assaltante 🇧🇷 pic.twitter.com/maaOSeubra

— Rolê Aleatório (@rolealeatorio) 2 de janeiro de 2019