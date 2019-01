Energisa vai recorrer para aumentar tarifa (sabe o que vai acontecer?)

nota energisa energia

Nota

A Eletroacre (por que não escreve Energisa? – J R Braña B.) ainda não foi comunicada oficialmente da decisão da 2ª Vara da Justiça Federal do Acre, que concedeu liminar suspendendo o reajuste da tarifa de energia elétrica aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no dia 11 de dezembro. Assim que tomar conhecimento, a empresa respeitará e acatará a decisão do juiz, mas irá tomar as providências judiciais cabíveis. É importante frisar que, na fatura que os consumidores pagam para a Eletroacre, somente 30% são relacionados a custos de distribuição e os outros 70% são repassados integralmente para compra de energia, encargos, impostos e para outros agentes do setor, como transmissão e geração. Vale ressaltar que o custo da compra de energia no Brasil ficou muito alto em 2018 e impactou nos reajustes de todas as distribuidoras de energia do Brasil.

A DIREÇÃO

Em tempo: não existe mais Eletroacre de fato e em breve de direito….acabou…agora é Energisa…empresa privada que ficou com o patrimônio público do povo do Acre por apenas R$ 50 mil graças ao governo golpista de Temer (com ajuda do MDB, DEM, PSDB, PP e agora PSL….) e conta com o apoio de Bolsonaro daqui pra frente.

Em tempo 2: sabe o que acontecerá com a decisão acertada do juiz federal Jair Fagundes (3a Vara Federal de Rio Branco) de suspender o aumento da tarifa de energia no Acre? Será derrubada por outro juiz ou colegiado….o mercado não perde…ele vai impor o seu modelo e ferrar mais uma vez a população…nós pagamos tarifa de energia cara para enriquecer diariamente os acionistas…o preço da energia é dolarizado (mais o salário é em Real para o trabalhador mortal)….como é dolarizado o preço da gasolina, do gás etc…e quem ganha rios e oceanos de dinheiro são os acionistas (os controladores do sistema elétrico nacional que recebem dividendos dos lucros). É isso…!

Em tempo 3: é o que ele, mercado e seus especialistas de tv chamam de ‘Menos Estado’ (menos Estado que significa energia privatizada e mais cara, saúde pública péssima, educação pública péssima, segurança pública péssima, salários péssimos etcc……menos Estado, então, para nós, os otários…e tudo para o mercado associado ao governo neoliberal de plantão…só mudando esse modelo – e o governo – para evitar essa exploração descabida contra a sociedade…entendeu?)

J R Braña B.

