Não oficial: governador em Sena (caneladas e constrangimentos)

Mesmo tarde desta noite, está aí…:

Fui a Sena hoje e nem sabia que o governador iria estar na cidade…

Não sabia antecipado nem na época da FP no governo, imagina agora…

Dei sorte.

Cheguei e o novo governador estava na cidade…em festa, anunciando milhões, máquinas, a segunda ponte e até virar pela enésima vez Sena Madureira de cabeça para baixo…o que não é novidade o principado viver de ponta cabeça.

Milhão é uma coisa que governantes do Acre gostam de pronunciar…Milhões, Milhões, Milhões…

Eles devem dormir pensando nisso e achando que o povo vai acreditar nesse tipo de lorota…o pior é que acredita…muitos até juram ter visto e tocado nos milhões!

GladsonC começa seu périplo nos municípios por Sena.

Já é uma vantagem…

GladsonC deve muito a Sena, que lhe deu a maior votação (disse isso no post Oficial).

Deve muito ao Mazinho, a maior liderança entre os prefeitos de todos os municípios…muito embora, na maioria das vezes, não saiba usar a sua liderança em favor da cidade de Sena…faz parte…não devia.

Vamos aos fatos:

Ponte sobre o Iaco, mais uma promessa (que começou a ser feita no governo…..?)

Claro, no governo Orleir, tio de GladsonC.

Seriam necessários para uma obra dessas mais de 20 milhões…

Recursos suficientes para transformar Sena Madureira num lugar bem melhor para se viver.

Com 20 milhões se reconstruiria praticamente outra cidade…que incorporaria até o outro lado do rio sem ser preciso uma obra megalomaníaca de discutível resultado social…

Sena precisa pensar suas prioridades e lutar para concretizá-las…e isso é papel da prefeitura.

Saúde, pobreza extrema, emprego, educação, saneamento, infraestrutura produtiva, comércio …só para citar sete.

Bem….cada um acha o que deve ser a sua prioridade.

Blablablá

Os discursos no geral foram tranquilos…um ou outro falou bobagem…lembraram do PT (é uma fixação no PT)

Os deputados Nelson e Gehlen foram pesadamente criticados intramuros por aliados de Mazinho e GladsonC por não se referirem ao prefeito em suas falas sectárias.

Dizem os aliados do prefeito de Sena que eles (Nelson e Gehlen) não engolem a eleição consagradora da primeira-dama Meyre…

Gehlen falou em redução de gastos de GladsonC…Wagner Sales, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, que estava presente, na sua vez, disse que GladsonC deveria começar com os cortes pela Assembleia…risinhos nervosos se viram..

Flaviano não mete a mão em cumbuca…o Flabiano dá o seu recado em Sena, não entra em dividida e assim caminha a humanidade e suas trocentas reeleições….

Meyre Serafim, a deputada mais votada da eleição – pode aparecer no jogo para a secretaria da Mesa Diretora da Aleac…tava demorando…Mazinho tá indo devagar com o andor. O Flabiano não faz barulho…entendeu?

Sena fora do primeiro escalão

Nelson Sales não desgrudou de GladsonC em Sena…Gehlen, idem…Meyre, idem…dois vão ter mandatos…quem GladsonC vai priorizar? Adivinha.

Possibilidade de ficar sem cargos dá desespero…é normal.

Meyre reage e diz na solenidade ‘que não precisa ter nascido em Sena’ para ajudar a cidade…isso é verdade…Não raro, alguns nascem em Sena, se elegem, cumprem mandato, perdem mandato, outros se reelegem e quando você vai ver o que produziram para o Estado ou a cidade…Nada! Nenhum projeto importante, sequer uma Lei para ajudar a sociedade…está aí uma pergunta que Sena deveria fazer? O que fizeram pela cidade os seus representantes legislativos nos últimos 04 anos? Nos últimos 08 anos? Nos últimos 12 anos?….

Bem…a agenda do novo governador em Sena teve o mesmo tamanho das agendas dos governos da FP…tenda e sentados nas cadeiras com a melhor roupa os que esperam participar da máquina nos próximos anos com cargos de 5º ao 15º escalão…todo mundo tentando se mostrar…aparecer para ser lembrado…sentado à frente…de ponta de pé para ver se GladsonC os via…uns fingindo trabalhar mais que outros…tudo que acontece em todos os governos.

Hospital ‘municipalizado’

O prefeito Mazinho Serafim aceita assumir o hospital de Sena e cuidar da gestão…municipaliza a gestão, mas não os recursos da unidade, claro.

Problema: ninguém quer pegar o pepino da gerência do João Câncio Fernandes.

É bucha!

Aí veio o discurso ‘diferente’ do governador GladsonC…

A chuva apareceria meia-hora depois.

Um burburinho quase inaudível…’o governador tá falando diferente…muito diferente’

Um aliado do oficialismo ligado à segurança (aliás, carros de polícia ostensivamente fechavam um trecho da rua) me disse: ‘tá falando muito diferente o governador’.

E assim encerrou a agenda Não Oficial do novo governador do Acre ao município de Sena.

J R Braña B.

Em tempo: antes que perguntem: a estrada Rio Branco – Sena continua a BR do Fim do Mundo e acho que nunca vai mudar. Mas como não temos referência de rodovias decentes, a maioria acha que ‘tá boa’. Então, tá.

