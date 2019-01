Governador em Sena, oficial: promessa de 2ª ponte no Iaco

sena oficial gladsonc visita

O novo governador GladsonC cumpriu agenda oficial em Sena Madureira nesta sexta.

Entregou máquinas, anunciou emendas dele como ex-senador e de outros parlamentares e voltou a prometer a construção de mais uma ponte sobre o Rio Iaco, ligando o centro do município ao outro lado da margem do rio.

Foi montado um palanque com direito a tenda em frente à prefeitura e em cima estiveram parlamentares, o prefeito Mazinho e o próprio governador GladsonC.

O governador discursou e prometeu um ‘Acre para todos’…

Para Sena, apoio ao prefeito do MDB e mais uma ponte sobre o Iaco….

O município é o mais Gladista do Acre: 65,01% dos eleitores…mais até do que os municípios do Juruá.

Se índice eleitoral valer alguma coisa para decisões políticas, Sena terá tratamento vip do atual governo.

A cidade merece porque vive esmolando há 100 anos do poder central do Acre…

Enfim, foi uma festa do oficialismo municipal e estadual.

Compreensivo….havia muito tempo que isso não acontecia…

Com direito ao loooooongo Hino Nacional e a mão no peito, estilo Bolsonaro.

De oficial foi isso que aconteceu em Sena com a visita do novo governador do Acre.

No próximo post, não perca daqui a pouco, a visita do governador em Sena não oficial.

É essa que todo mundo quer saber….

J R Braña B.

