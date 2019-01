Tempestade perfeita forte para quatro políticos de Sena a caminho…

sen turbulência #

Fonte próxima do zero 1 (altíssimo clero, portanto) já do novo governo dá conta de que quatro políticos (as) de Sena Madureira devem encontrar turbulência e tempestade aterradoras em breve…

A imagem usada para a situação foi sinistra para explicar o futuro deles…credo!

Ele(a), fulano(a), beltrano(a) e sicrano(a)….

Minha nossa!

Justiça, polícia, MP etc….

Não ficaria restrito só a Sena…, claro.

Pois teria repercussão em Sena, Rio Branco e….Brasília.!…em uma das cúpulas (na côncava ou na convexa)

Dica: gente com empoderamento popular e sem…

Dica 2: os vereadores de Sena fiquem tranquilos…a turbulência não é com vocês.

Dica 3: a turbulência deve atingir três esferas…

Dica 4: moralistas (sem moral) seriam tragados no turbilhão…

A ver…

J R Braña B.

