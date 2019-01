mazinho sena #

O efeito colateral do rompimento do prefeito de Sena Madureira com o recém-empossado governo GladsonC continua…

Ouça o prefeito Mazinho, que critica duramente deputado do PP (Gehlen Diniz)

