Não se confirma ida de Célio para o Depasa em Sena

depasa sena #

(publicado ontem, 14/01)

O versátil Célio Teixeira, que foi secretário de Mano Rufino (PSB-FP) deverá ser o nome para assumir o Depasa (Água e Esgoto) em Sena Madureira.

Célio é trabalhador e comprometido com a cidade, a exemplo do que foi Domingos Barna, ex-gerente local.

E Célio ainda herdará uma estrutura montada e funcionando que foi coordenada por Edvaldo Magalhães, o melhor executivo do governo passado (eleito dep estadual)…

Sena é hoje outra realidade em captação, produção e fornecimento de água depois da gestão Edvaldo no Depasa estadual.

A ver a confirmação do decreto de nomeação de Célio no D.O nas próximas horas….

J R Braña B.

Em tempo: não se confirmou até o momento e provavelmente não se confirmará mais o nome de Célio Teixeira para o Depasa de Sena. (atualizado 15h08 de 15/01/19)…a pasta está sob o domínio político do senador MBittar.

