Maioria da população não quer armas, mas Bolsonaro libera

Indústria de armas é a grande beneficiada com a medida do presidente Bolsonaro.

Pesquisa Data Folha mostra que 61% da população não querem liberação de armas no Brasil, porém o presidente Bolsonaro, que não programa de governo para gerar emprego e renda aos brasileiros – assina decreta e as armas estão liberadas no país.

Ritmo de crescimento de assassinatos desacelerou após desarmamento https://t.co/31S3OAS1Uu — Folha de S.Paulo (@folha) 15 de janeiro de 2019

