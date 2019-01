Dep Gehlen casa e batiza em Sena (mais do que o prefeito?)

gehlen sena #

Líder do governo na próxima legislatura, o deputado estadual do PP, Gehlen Diniz, é o novo poderoso político em Sena Madureira.

Antes só havia um poderoso, o prefeito Mazinho.

Agora são dois….o prefeito e Gehlen dividiram a cidade ao meio: cada um toma conta de 50% do município.

Como nos velhos tempos dos coronéis…

Com vantagem momentânea para o deputado Gehlen, que não tem sido vetado em suas indicações para cargos chaves em Sena.

Célio Teixeira, que iria para o Depasa, foi desconvidado, dizem – por ter sido secretário na gestão da prefeitura da Frente Popular.

O indicado do deputado Gehlen para a rádio Difusora, o sério e bom profissional radialista Ednaldo Gomes também foi assessor do ex-prefeito do PSB-Frente Popular…a diferença: Gehlen é o the guy do governo GladsonC em Sena.

Mais: Gehlen tem também a Educação…é onde se resolvem os problemas com empregos provisórios, às centenas – no município…por isso o prefeito Mazinho ficou uma arara quando perdeu o núcleo da Educação.

Bem, noves fora a miudeza, Sena Madureira ainda não sabe o que terá do novo governo como cidade…na briga entre Mazinho e GladsonC (os dois estão errados) quem perde mais é o município.

Sugiro ao novo líder do governo usar toda sua influência em ascensão para por Sena Madureira na ordem do dia do governo.

Infraestrutura, saúde, educação, economia, comércio….

É agora ou nunca Sena Madureira!

Em tempo: vamos ver se agora um time de Sena entra no campeonato estadual de futebol também.

J R Braña B.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui