13º atrasado garante governo GladsonC ‘tranquilo’ em 2019

O chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, avisa que os mortais servidores foram salvos pelo gongo porque o novo governo reduziu a máquina pública nos primeiros 17 dias de 2019.

Com a redução do tamanho da máquina, as dívidas dos 50% do 13º salário serão pagas de forma ‘escalonada’…quem ganha menos recebe primeiro e assim sucessivamente.

Não precisava, economicamente, o governo fazer isso (pagar em conta gota o 13°)…

Mas politicamente, sim.

O atraso do 13º será o álibi até outubro para todas as desculpas sobre tudo no Acre em matéria oficial…

O primeiro ano do governo GladsonC está garantido.

O atraso do 13º do governo passado deu essa grande ajuda política aos novos donos do poder…

E o governo está sabendo aproveitar muito bem.

Enquanto isso…todos vão esquecendo de cobrar medidas para melhorar a vida da população (emprego, saúde, educação, economia, cultura…)

J R Braña B.

