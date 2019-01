As miudezas políticas vão acabar de destruir Sena Madureira

sena disputa gov #

Bazar de miudezas

As miudezas políticas por cargos no novo governo começam a afastar qualquer possibilidade do município de Sena Madureira mudar sua realidade nos próximos anos…

Prefeito e governo precisam sentar à mesa…

Qual o plano da prefeitura para Sena?

Qual o projeto do governo para o município?

Ninguém sabe…incrível, mas ninguém conhece…nem sabe.

Pero, o importante é a cidade…

Não é o prefeito, o deputado ou mesmo o governador.

Mazinho, Gehlen e GladsonC precisam crescer na política….

Ajam como políticos responsáveis…

Do jeito que vai vocês vão afundar a cidade ainda mais em mesquinharia política por interesses próprios.

J R Braña B.

