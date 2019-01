13º Salário: Nota da Saúde critica crediário de GladsonC

sintesac nota 13o #

Em ritmo de férias, mas publicando a Nota do Sintesac, que critica proposta do governo de pagar em suáveis 10 parcelas o restante do 13º Salário.

É o crediário GladsonC em 10 vezes…sem juros e sem correção…os servidores perdem indo e voltando…

A partir de domingo a intermitente Maria Lúcia assume o blog

Nota do Sintesac

O SINTESAC, SPATE/AC, SINDBIOMED, SINDCONAM e SINPRORAD, vem a público

repudiar a decisão unilateral, impensada e desrespeitosa da equipe

econômica do atual governo de parcelar o Décimo Terceiro salário de 2018

em 10 vezes, sem, contudo, sequer abrir espaço para o diálogo com os

representantes dos servidores.

Lembramos ao Governador que, por mais de uma oportunidade, recebemos – antes e durante a campanha eleitoral, o seu compromisso de que as entidades sindicais participariam de perto de sua administração, tomando parte das deliberações que afetassem os servidores da saúde e não, simplesmente, sendo informados pela imprensa dos prejuízos a serem suportados pelos servidores, como acontecia no Governo Petista.

Assim, aguardamos que esta, equivocada decisão seja reavaliada, porquanto, apesar de sabermos que as finanças do Estado encontram-se prejudicadas, temos propostas totalmente viáveis, que podem diminuir o

impacto social sobre os servidores. Desta forma, reafirmamos que discordamos totalmente desta decisão, que

penaliza ainda mais os já sofridos trabalhadores em saúde do Estado.

Ao tempo em que reafirmamos nossa esperança no Secretário de Estado de Saúde e, especialmente, ao Governador Gladson Cameli, porém advertimos que a mesma reside na expectativa de que esta gestão dará aos servidores da saúde o respeito que lhes foi negado pelos gestores anteriores.

Adailton Cruz – SINTESAC

Rosa Nogueira – SPATE/AC

Augusto Ayache – SINDCONAM

Lydnei Martins – SINPRORAD

Ariane Foescher – SINDBIOMED

