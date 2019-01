GladsonC pede apoio ao Acre e ministro enrola com lero-lero

apoio onyx gov acre #

Em Brasília, Gladson Cameli pede atenção especial para o Acre

Gladson Cameli frisou ao ministro Onyx Lorezoni que um dos principais pontos que trarão benefícios ao estado será um novo acordo com a União para redução extraordinária das parcelas da dívida nos anos 2019 e 2020, e, a ampliação dos prazos para pagamento, incluindo os empréstimos e financiamentos contratados diretamente com as instituições financeiras federais.

O governador pediu apoio aos programas de seu governo, salientando saber que o momento é de crise, porém, sabe que o Governo Federal está sensível aos problemas dos estados endividados.

O ministro assegurou que o governo tem conhecimento da realidade e que, em breve, soluções serão apresentadas para que os estados brasileiros voltem a se desenvolverem. Onyx exemplificou que com a nova Previdência e o enxugamento da máquina administrativa federal, um novo pacto federativo, visando exclusivamente o reerguimento econômico de todos os entes federativos terá efeito positivo [enchimento de linguiça do ministro para não garantir nada – ML]

Comentário da intermitente: nada de concreto: lero-lero essa conversa do ministro Onyx, o que mais trabalhou para aprovar a liberação de armas no Brasil…não é coincidência que ele recebeu meio milhão dos fabricantes de armas.

Comentário 2: não esqueçam que o Acre foi o Estado que mais deu votos, proporcionais – a Bolsonaro!

(publicado e editado by Maria Lúcia)

