Governo do Acre diz que cooperativas ‘serão prioridade’

O fortalecimento da economia local, com a participação fundamental das cooperativas, será um dos objetivos do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). A pasta será uma das responsáveis pelas políticas de impulsionamento da economia no governo Gladson Cameli, que tem como uma de suas prioridades incentivar o agronegócio para fazer crescer o estado.

Conforme Ernandes Negreiros, diretor-executivo da Secretaria da Indústria, Ciência e Tecnologia (antiga Sedens), “em vários estados do país, a produção rural se origina nos pequenos, médios e grandes produtores reunidos em cooperativas”.

“Então, imaginemos unir vários empreendedores, construindo um grande armazém de grãos, por exemplo. Nesse caso, o estado não vai buscar investimentos estatais para desenvolver a iniciativa privada. Ele vai ser um parceiro, um incentivador da [economia por esse sistema]”, ressalta Negreiros, que antes de assumir o cargo no governo, era presidente da Capitalcredi, uma cooperativa de crédito que no seu início tinha como foco reunir produtores rurais do Acre.

